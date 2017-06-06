Магас, 6 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Чиновники в Ингушетии не получат компенсацию за повреждения, нанесенные их имуществу градом. В первую очередь будет оказана помощь в ликвидации последствий стихии простым жителям региона, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе главы республики.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

Такое распоряжение отдал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вице-премьеру Заудину Доурбекову. По словам главы, в первую очередь помощь должна оказываться малообеспеченным семьям, пострадавшим от стихии, а не чиновникам, способным восстановить ущерб за свой счет.

«Я запрещаю вам оказывать материальную помощь чиновникам, которые в состоянии справиться с проблемой, пока есть малоимущие семьи с низким достатком, у которых нет связей, служебного положения и финансовых возможностей», — заявил руководитель Ингушетии на совещании, посвященном мерам по ликвидации последствий ливневых дождей и града.

Только от жителей села Экажево поступило более 340 обращений — ливневые дожди повредили подворья, а град побил крыши домов. Больше всего домовладений пострадали также в селе Али-Юрт, муниципальном округе Гамурзиевский, городе Карабулаке. Уже оказана помощь 50 семьям — на устранение повреждений выделен строительный материал.

Ущерб, нанесенный ураганом, по поручению Евкурова должен быть оценен в течение 10 дней. Ликвидировать все последствия стихии он поручил за месяц. В настоящее время идет проверка сельхозпредприятий республики, которые понесли потери из-за града и ливней. По предварительным данным, пострадало около 9000 гектаров посевов на территориях Назрановского и части Сунженского районов.

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Земледельцы Ингушетии понесли потери: стихия уничтожила посевы

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни с градом и шквалистым ветром пронеслись по Ингушетии 31 мая. Град, размеры которого удивляли даже старожилов, побил крыши домов, стекла машин. В Назрановском районе было нарушено электроснабжение. Без света остались несколько тысяч человек. Двумя неделями ранее не менее сильные ливни с градом повредили в Ингушетии около 7 тыс. га посевов.