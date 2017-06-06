Вашингтон, 6 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Американские астрономы обнаружили в созвездии Лебедя планету, поверхность которой настолько раскалена, что она становится горячее некоторых звезд. Материал об этом опубликован в журнале Nature.

Spacegid.com Созвездие Лебедя

По словам ученых, планета KELT-9b вращается вокруг звезды KELT-9 на очень близком расстоянии. На полный оборот вокруг светила ей требуется всего 1,5 земных дней. При этом звезда вырабатывает очень много ультрафиолета, что в конечном итоге приведет к испарению планеты.

Температура ее «солнечной» стороны составляет более 4000 градусов по Цельсию. У предыдущего рекордсмена, планеты WASP-33b, этот показатель составляет приблизительно 3000 градусов.

Столь высокие температуры являются причиной того, что атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена. Она состоит практически из одиночных атомов, поскольку при таких условиях молекулы не могут образоваться. Поэтому планета под воздействием ультрафиолета постепенно испаряется в космос.

Масса KELT-9b примерно в 2,5 раза больше массы Юпитера, однако ее плотность в 2 два раза ниже, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Это объясняется также воздействием ультрафиолета. По данным ученых, планета испаряется на 10 миллионов тонн каждую секунду.

Исследователи считают, эта планета может погибнуть, когда звезда KELT — 9 исчерпает свои запасы водорода, превратится в красного гиганта и расширится.

Планета KELT-9b была обнаружена учеными в 2014 году в ходе целенаправленного поиска планет у самых крупных и ярких звезд.