Москва, 6 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В ходе европейских и американских торгов 5 июня баррель Brent подешевел с сессионного максимума $50,71 на 3,33%. Нефтяной рынок пытается найти точку опоры после новости о том, что семь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

the3cats Нефть

Первыми отношения разорвали Саудовская Аравия и островное королевство Бахрейн. Позже к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы. Власти этих государств обвинили Катар во вмешательстве во внутреннюю политику стран и поддержке террористов.

Рынок сдержанно отреагировал на новости, так как на текущий момент времени участники рынка считают, что ситуация вокруг Катара не должна отразиться на выполнении венских договоренностей.

Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $49,19 (-0,51%). Рост добычи нефти в США и негативные новости для нефтяного рынка не дают цене подняться выше $50. После последнего заседания ОПЕК с максимума $54,64 формируется нисходящий тренд. За восемь торговых дней нефть марки Brent подешевела на 9,9%.

Техническая картина на стороне продавцов. Если покупатели смогут удержать оборону и вернуть цену к 49,60 к открытию торгов в Европе, то у них появится окно, благодаря которому они смогут ускорить процесс восстановления до $50,16.

Напомним, 5 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,96%, до $49,47 за баррель, WTI — на 0,98%, до $47,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,82%, до $46,55 за баррель.

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