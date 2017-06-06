Москва, 6 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Американская валюта продемонстрировала 5 июня разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Повышенная волатильность в парах с рублём снизилась в течение пяти часов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Потом они торговались в боковом тренде до закрытия торговой сессии на Мосбирже. Курс доллара консолидировался на уровне 56,62 рубля, курс евро — на 63,72 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

Выбить российскую валюту из равновесия не удалось ни Эльвире Набиуллиной, ни Минфину РФ. Председатель Банка России заявила журналистам в Госдуме, что на ближайшем заседании 16 июня регулятор рассмотрит два варианта снижения ключевой ставки — на 25 и 50 процентных пунктов исходя из инфляционных ожиданий и ситуации в экономике.

Минфин России у себя на сайте опубликовал план на июнь по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В период с 7 июня по 6 июля 2017 г ведомство направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 2,1 млрд рублей.

Сегодня, 6 июня, баррель Brent стоит $49,15 (-0,6%). В понедельник курс рубля никак не отреагировал на дешевеющую нефть. Сегодня у него увильнуть не получится. С открытия ожидается рост курса доллара и евро в пределах 15−20 копеек.

Курс доллара торгуется в боковом тренде восемь дней. Границы диапазона сузились с 56,00 — 57,03 рубля до 56,17 — 56,85 рубля. Снижение спекулятивного спроса на рублевые активы и отсутствие поддержки со стороны цен на нефть может привести к прорыву верхней границы коридора 56,85 рубля.

Нефтяной рынок пытается найти точку опоры. Если у покупателей получится до открытия европейской сессии вернуть цена на Brent к уровню $49,70, то курс рубля сохранит боковое движение на уровне $56,50 с уклоном вверх. Если падение нефтяных котировок ускорится до $48, то по паре доллар/руль ожидается рост до 56,95 рубля.

Напомним, 5 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снижался на 1,26 копейки (-0,10%), до 56,60 рубля, курс евро — на 21 копейку (-0,33%), до 63,70 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-29.41%), евро/рубль — 236,3 млн евро (-14,34%).

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