Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2017, 08:52 — ИА Регнум. На Камчатке 62-летний житель села Апачи, который создал свою мини-АЗС прямо в частном подворье и торговал дизельным топливом, попал под следствие за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в СКР, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Кустарную АЗС мужчина разместил на своем подворье в общем жилом секторе. Для этого он использовал грузовой контейнер и полимерный бак, к которому подключил электрический насос и таким образом заправлял односельчан.

«Естественно на этой мини-АЗС отсуствовали какие-либо меры безопасности и оборудование по противопожарной безопасности», — отметили в СКР.

Последним днем работы мини-АЗС стал день, когда полицейские провели «контрольную закупку». Они и задержали мужчину в момент продажи 200 литров дизельного топлива.

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«Оперативниками у подозреваемого изъято более тонны дизтоплива, которое, по его словам, он приобретал у водителей большегрузной техники и перепродавал местным жителям», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.

Эксперты отмечают, что топливо с подобных «заправок» может плохо отразиться на работе автомобилей. Кроме того, учитывая, что пенсионер не соблюдал мер безопасности, любая оплошность могла привести к тяжким последствиям — АЗС просто могла взлететь на воздух, и тогда пострадали бы жители соседних домов.