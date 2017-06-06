Подгорица, 6 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Черногория официально стала 29 членом НАТО 5 июня.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM НАТО

Это — 13 страна, которая вступила в военный альянс после окончания Холодной войны, пишет Die Zeit.

Теперь в распоряжении НАТО 2 тыс. военных Черногории, и стратегические военные порты в Адриатическом море.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года парламент Черногории ратифицировал закон о вступлении этой балканской страны в военно-политический блок НАТО. За вступление отдали свои голоса 46 депутатов черногорского парламента из 81.

Напомним, ранее протокол о принятии Черногории в НАТО был ратифицирован всеми 28 странами-членами военного блока.

Премьер-министр Душко Маркович назвал вхождение страны в альянс «историческим событием».

Однако стоит отметить, что это решение руководство страны приняло без учета мнения граждан: референдум по данному вопросу не проводился.

Эксперты отмечают, что членство в НАТО может ускорить процесс вступления Черногории в ЕС.

Но часть населения выступает против членства в Евросоюзе.