Администрация Трампа планировала снять санкции с нефтяной отрасли РФ
Вашингтон, 6 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Администрация Дональда Трампа в марте 2017 г. обсуждала вопрос снятия ограничительных мер с нефтяного сектора России. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома.
По их данным, администрация Трампа объясняла возможную отмену «нефтяных» санкций с РФ тем, что снижение производительности российских компаний вредило экономике США.
Однако Госдепартаменту США удалось убедить команду Трампа, что снятие ограничительных мер повредит энергетическому сектору США и будет выглядеть как «поощрение» действий Москвы, при том что Вашингтон «все равно ничего не получит от Кремля взамен».
По данным издания, за снятие санкций с РФ выступал стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных компаний и физических лиц страны. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики РФ.
В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.
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