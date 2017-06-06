Вашингтон, 6 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Администрация Дональда Трампа в марте 2017 г. обсуждала вопрос снятия ограничительных мер с нефтяного сектора России. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По их данным, администрация Трампа объясняла возможную отмену «нефтяных» санкций с РФ тем, что снижение производительности российских компаний вредило экономике США.

Однако Госдепартаменту США удалось убедить команду Трампа, что снятие ограничительных мер повредит энергетическому сектору США и будет выглядеть как «поощрение» действий Москвы, при том что Вашингтон «все равно ничего не получит от Кремля взамен».

По данным издания, за снятие санкций с РФ выступал стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных компаний и физических лиц страны. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.

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