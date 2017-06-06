Москва, 6 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В России численность безработных граждан за неделю (24−31 мая) снизилась на 0,04% и составила 848 тыс. 766 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 012 тыс. 471 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах России.

В 33 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Во Владимирской и Кемеровской областях численность безработных не изменилась.

По состоянию на 31 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов заявил, что «рынок труда в России стабилизировался. То есть цифры возвращаются на естественные для себя позиции».

Напомним, с 15 марта (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время количество безработных граждан в РФ убывает. За два месяца работу нашли 74 тыс. 849 безработных.