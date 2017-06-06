Пекин, 6 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай выступает за мирное исследование и использование космического пространства. Об этом он написал в письменном обращении к церемонии открытия международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017, передает RT.

Орбита

«Китай всегда придавал важное значение вопросам исследования космоса и техническим инновациям. Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми странами мира, чтобы мирно исследовать, разведывать и использовать космическое пространство. Мы заинтересованы в том, чтобы эти результаты внесли вклад в лучшее будущее человечества», — говорится в сообщении китайского лидера.

Он также отметил, что результаты исследования космического пространства обогатят народы всех стран, а перспективы в области космических технологий безграничны.

Напомним, что в апреле 2017 года Китай провел запуск своего первого грузового космического корабля «Тяньчжоу-1», который доставил на орбиту груз для китайской космической лаборатории «Тяньгун-2».

Космическая лаборатория была выведена на орбиту в сентябре 2016 года ракетой-носителем «Чанчжэн-2F». Также в 2016 году был осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-11» с двумя членами экипажа на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай планирует к 2022 году построить собственную орбитальную станцию. На сегодняшний день китайские ученые занимаются разработкой технологий, которые позволят космонавтам длительное время находиться в космических аппаратах на орбите.