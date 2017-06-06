Иркутск, 6 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. В Катангском районе Приангарья, по данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, 5 июня ликвидировали два крупных пожара на землях лесного фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 июня, в областном правительстве.

skeeze Лесные пожары

Общая площадь пожаров составляла около 18 тысяч га (16 361,7 га, покрытых лесом, 20 га редколесья и 1876,3 нелесных га). Возгорания действовали в зоне космического мониторинга и находились под наблюдением лесопожарных формирований.

При этом 5 июня в Катангском районе зарегистрированы два новых очага, возникших от гроз. По состоянию на 6 июня они действуют на покрытый лиственным лесом площади в 21 га и на 113 га редколесья.

5 июня с возгораниями боролись 124 человека, в том числе 97 пожарных-десантников. Использовалось 15 единиц наземной техники. В Катангском районе работал вертолет Ми-8, налет составил 4 часа 20 минут.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, крупные пожары в Катангском районе Приангарья действовали с 25 мая. На заседании КЧС решили, что их необходимо потушить, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Сообщалось, что от крупного лесного пожара пытаются спасти объекты нефтедобычи.

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Однако вскоре власти Приангарья обнародовали информацию о том, что региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о прекращении тушения пожаров в Катангском районе. Это объяснялось тем, что прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

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Между тем 4 июня на сайте «Лесной форум Гринпис России» появилось следующее заявление: «Комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Приморском крае и Иркутской области приняты неправомерные решения о прекращении работ по тушению крупнейших лесных пожаров, действующих в этих субъектах РФ». Уточнялось, что такие решения могут приниматься только по отношению к пожарам, действующим в так называемых «зонах контроля лесных пожаров». А во всех остальных случаях тушение лесных пожаров «является обязательным, возможность отказа от тушения действующим законодательством не предусматривается».

Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко подчеркивал, что «самые крупные на сегодняшний день (4 июня — прим. ИА REGNUM ) действующие лесные пожары в Приморском крае и в Иркутской области располагаются в зонах лесоавиационных работ вне «зон контроля».

При этом, по данным Гринпис, площадь пожара в Катангском районе по состоянию на 4 июня составляла не 18 тысяч га, а 23,5 тыс. га, и он полностью действовал «в зоне лесоавиационных работ, не затрагивая «зону контроля».

В завершение Гринпис России заявил о намерении направить материалы по обоим этим случаям в органы прокуратуры.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в правительство Иркутской области, где сообщили, что данные пожары действительно зарегистрировали как ликвидированные: «По погодным условиям они потушены».

На вопрос, как возгорания удалось ликвидировать за столь короткий срок, учитывая, что они находятся в труднодоступной местности, в облправительстве ответили, что кромка, которая подходила к населенному пункту и к объектам экономики, окарауливалась, огню не дали перекинуться на населенный пункт.

«Пожары ушли в тайгу. А так как там в основном болота и старые гари, они сами собой догорели, прошли осадки и все потухло. Что касается заявления Гринпис России. Они пользуются старыми данными. В марте текущего года границы космического мониторинга были уточнены», — подытожили в правительстве Иркутской области.