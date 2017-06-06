Москва, 6 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Нефть марки Brent возобновила падение. Котировки 5 июня достигали уровня 49,16 за баррель. Да, конфликт в Персидском заливе чреват сбоями поставок нефти из региона, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

catmoz Нефть

«Но пока рынок куда больше беспокоит текущее состояние. Переизбыток предложения сохраняется, и пока нет уверенности в том, что и к 2018 году баланс будет достигнут. Именно это и оказывает давление на нефть», — пояснила Рогова.

«Но 6 июня выйдут данные от API по запасам нефти в США. Неделей ранее показатель обвалился на 8,7 млн баррелей. Если тенденция сохранится, нефть может продемонстрировать краткосрочное восстановление 51,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 6 июня в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Цены на нефть марки Brent снизились на 0,80%, до $49,55 за баррель. Цены на нефть марки WTI упали на 0,44%, до $47,45 за баррель.

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