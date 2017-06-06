Вашингтон, 6 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В США администрация президента Дональда Трампа собирается получить разрешение на использование сейсмических пневматических пушек для поиска нефтяных и газовых месторождений на дне Атлантического океана, сообщает Associated Press.

Тихий океан

По данным агентства, Национальная служба морского рыболовства должна выдать разрешение для пяти нефтегазовых компаний. Ранее против такой практики выступал бывший президент США Барак Обама — по его мнению, шум от осуществления сейсморазведки в океане при помощи пневматических пушек может навредить китам, черепахам и другим обитателям моря.

Против проведения геологоразведки в Атлантике при помощи пушек ранее выступили 125 прибрежных городов и около 40 тыс. предприятий, связанных с рыбным промыслом.

Представители американских промышленных групп опровергают сообщения о каких-либо негативных последствиях от пневматических пушек, исследования которых «десятилетиями» проводятся «во всем мире»

По замыслу администрации Трампа, геологоразведку следует провести там, где ее не было более 30 лет — вдоль почти всего Восточного побережья: от штата Дэлавер до штата Флорида. Национальная служба морского рыболовства рассмотрит реакцию общественности по поводу осуществления разведки в указанных районах 7 июля.

Ранее в апреле Трамп подписал указ об увеличении объемов нефтедобычи в Атлантическом и Тихом океане. Тогда же глава государства отменил указ Обамы об ограничении добычи полезных ископаемых на шельфе.