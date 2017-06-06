Чанчжоу, Китай, 6 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В Китае сотрудники одного из зоопарков бросили живого осла на растерзание тиграм. Об этом сообщает Daily Mail, запись также доступна на YouTube.

AnnaER Осел

По данным издания, инцидент произошел в зоопарке города Чанчжоу. На записи с камер видеонаблюдения видно, как сотрудники сталкивают в ров с водой, окружающий площадку с тиграми, упирающегося осла.

Животное делает попытки спастись, однако тигры настигают и убивают его. Отмечается, что расправа хищников над ослом заняла 1,5 часа. Пользователи, посмотревшие видео, выражают негодование действиями смотрителей зоопарка.