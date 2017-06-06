Москва, 6 июня, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Авиакомпании РФ в 2016 году понесли убытки в размере 10 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем в 2015 г. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в закате

«Основной убыток, как и раньше, получен на внутренних линиях — 33 млрд рублей (в 2015 г. — 44,9 млрд рублей), — говорится в сообщении. — Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд руб., снизившись на 37% к 2015 г».

Тасун отметил, что основные средства авиакомпании тратят на лизинг воздушных судов. На данный момент он подорожал на 19,4%, и стоимость его равняется практически 300 млрд рублей. Более чем на 20 млрд стало дороже аэропортовое обслуживание, аэронавигационные услуги подорожали на 2 млрд рублей, говорит глава АЭВТ.

По его словам, отрасль поддержало снижение НДС на внутренних направлениях, в результате чего за 12 месяцев налоговая нагрузка снизилась примерно на 40 млрд рублей.