Москва, 6 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. «В результате USD/RUB возвращалась к уровню 56,70. Краткосрочно, если цены на нефть возобновят рост, пара доллар/рубль может снизиться к отметке 56,00. Но в целом у рубля больше оснований для падения», — считает эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Это и возможность того, что Банк России все же снизит ставку 16 июня, и тот факт, что Минфин увеличил объемы покупки валюты. И вероятность того, что нефть будет на данном этапе получать лишь локальную поддержку, и подъем выше 50 долларов будет рассматриваться как хорошая возможность продать», — пояснила Рогова.

«А это значит, что и рубль может вернуться выше уровня 57,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 6 июня составляют 56,61 рубля за американскую валюту (доллар понижен на 7 копеек) и 63,81 рубля за евро (повышен на 21 копейку).

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