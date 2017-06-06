Москва, 6 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Жители Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Пензенской области чаще других в России заболевают ожирением. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Питер Пауль Рубенс Вакх. (фрагмент)

Так, по данным на 2015 год, уровень заболеваемости ожирением среди жителей Ненецкого автономного округа составляет 1031,96 на 100 тыс. человек, Алтайского края — 975,9 на 100 тыс. человек, для Пензенской области показатель составляет 678,08. Речь идет о населении не моложе 18 лет, для которых диагноз «ожирение» ставится впервые в жизни.

В целом заболеваемость ожирением среди взрослого населения России возросла в 2,3 раза, об этом говорит сравнение показателей за 2011 и 2015 год. Если в 2011 году ожирение диагностировали у 123 человек из 100 тыс., то в 2015 году показатель возрос до 284,8 на 100 тыс. населения. При этом в Роспотребнадзоре прогнозируют тенденцию к росту значений.

Как отмечают «Известия», в Минздраве также отмечают рост заболеваемости ожирением. Данные ведомства говорят о том, что в 2015 году такой диагноз имели 1,31 млн жителей России, тогда как в 2016 году их число выросло до 1,39 млн человек. Специалисты Минздрава отмечают, что причина здесь — в улучшении диагностирования недуга.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что проблема ожирения встает более остро из-за несбалансированности питания населения. В рационе жителей России много сахара и хлеба, а вот овощей и молочных продуктов — недостаточно.

«Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро‑ и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — отмечено в докладе.