Вильнюс, 6 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. МВД Литвы объявило о начале строительства забора высотой два метра на границе между Литвой и Калининградской областью, передает 6 июня Die Zeit.

(сс) CWitte Граница

Как пишут многие европейские СМИ, с момента «аннексии Россией полуострова Крым» в 2014 году страны Прибалтики обеспокоены возможными дальнейшими действиями Москвы.

Поэтому Литва, граничащая с Калининградской областью, решила увеличить свой оборонный бюджет и выделить средства на строительство 45-километрового металлического забора вдоль границы с территорией РФ.

Власти Литвы, в том числе глава МВД Эймутис Мисюнас, утверждают, что данные меры направлены против контрабанды (нелегальная продажа российских сигарет в страны Прибалтики) и «нелегальной миграции из российской области», пишет издание.

Однако многие эксперты считают, что забор строится в целях безопасности, «избегая прецедента» с Крымским полуостровом.

Помимо Литвы, в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.

Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта2014 года местными властями на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. Согласно официальным результатам, в АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.