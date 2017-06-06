Гонконг, Китай, 6 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга» покинули Гонконг 6 июня, заявил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Крейсер «Варяг»

По его словам, завершился визит боевых кораблей ТОФ в Гонконг, в рамках которого моряки встретились с представителями командования Военно-морских сил Национальной освободительной армии Китая (НОАК).

Также моряки посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта. Был проведен ряд товарищеских спортивных матчей, а 5 июня «Варяг» был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга.

За день на борт «Варяга» поднялись более двух тысяч человек.

В дальнем походе отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится с 1 апреля, за это время они зашли в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия).

Продлится поход в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ более двух месяцев, его основная цель — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно — морского сотрудничества со странами АТР.