Москва, 6 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Предложение МВД РФ о повышении государственных пошлин на оформление водительских прав нового поколения и биометрических паспортов в понедельник, 5 июня, поддержала Правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщил газете «Ведомости» федеральный чиновник и подтвердил участник заседания.

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Согласно новым предложениям, госпошлины на водительские права нового поколения могут возрасти с 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Стоимость загранпаспортов нового поколения для детей до 14 лет предлагается повысить с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Пластиковое свидетельство о регистрации транспортного средства могут поднять до 1,5 тыс. вместо 500 рублей. При этом стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить.

«Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму», — говорится в сообщении.