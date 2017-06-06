Пекин, 6 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. МИД КНР отрицает сообщения о том, что китайские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство Индии, утверждая, что те лишь только совершали рядовое приграничное патрулирование, передает 6 июня газета «Жэньминь жибао».

Флаг КНР

Как стало известно, индийские источники обвинили Китай в нарушении границы Индии вертолетами КНР и проникновении глубоко в индийское воздушное пространство.

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила репортерам 5 июня в рамках очередной пресс-конференции, что китайские пограничные силы проводили рядовое патрулирование в указанных районах и призвала Индию сотрудничать с Китаем по выработке механизмов поддержания приграничного мира и спокойствия.

«Китай и Индия ищут решение через механизмы специальных встреч и обсуждений, а также принимая меры по поддержанию мира и спокойствия п приграничных районах», — заявила Хуа.

Министерство обороны КНР дало в тот же день дало идентичный ответ, отрицая точность предоставленной индийской стороной информации.

Во время своего визита в Россию на прошлой неделе премьер-министр Индии Нерендра Моди подчеркнул, что приграничные несмотря на территориальные проблемы между Китаем и Индией, ни одной пули не было выпущено за последние 40 лет.

Напомним, что территориальные споры между Китаем и Индией длятся достаточно долго. Ситуация усугубляется дружественными отношениями между Китаем и Пакистаном, а частности — передачей Пакистаном части своей территории Китаю, которые Индия считает по праву своей.