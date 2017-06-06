Москва, 6 июня, 2017, 07:44 — ИА Регнум. В Москве за несколько часов 5 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщает Росгидромет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Дождь

15 миллиметров осадков (20% от месячной нормы в 75 миллиметров) было зафиксировано на главной метеостанции ВДНХ. Дожди в столичный регион принес атмосферный фронт.

На улицах города в это время дежурили более 350 аварийных бригад. Ожидается, что во вторник, 6 июня, дожди продолжатся.

В Москве и области 6 июня объявлен «желтый» уровень опасности, возможны ливни, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду.

В ближайшие дни осадки ожидаются небольшие, а температура воздуха в Москве, наконец, начнет повышаться.

Из-за непогоды в аэропортах Москвы 5 июня были задержаны около 20 рейсов, еще 18 отменили.