Вашингтон, 6 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что введение новых экономических санкций против Ирана может «прижать страну к стенке», что связано с определенным риском, сообщает 6 июня Associated Press.

Джон Керри

Керри отметил, что новые санкции в отношении людей, причастных к ракетной программе Ирана, могут быть истолкованы народом этой страны, как будто бы для них нет никакой выгоды от сделки по ядерной программе Исламской республики, заключенной в 2015 году.

Суть соглашения сводилась к тому, что международное сообщество несколько облегчает санкционный режим в отношении Ирана в ответ на заморозку Тегераном своей ядерной программы.

Бывший госсекретарь добавил, что надеется на умение нового президента США Дональда Трампа слушать «хороших людей» в своей администрации.

Напомним, в мае комитет по международным отношениям Сената США 18 голосами против 3 одобрил введение новых санкций против Ирана, предложенных Трампом.

Во время президентства Барака Обамы, когда пост госсекретаря занимал Джон Керри, между Вашингтоном и Тегераном был найден некий компромисс в отношении ядерной программы Ирана, что и привело к отмене части санкций против Исламской республики. Республиканцы же более скептичны по отношению к Ирану, что неоднократно подчеркивал Трамп во время своей предвыборной кампании.