Турин, Италия, 6 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы продлить контракт с туринским клубом. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ювентус

По его информации руководство «Ювентуса» должно в ближайшее время провести встречу с 49-летним специалистом. Обе стороны настроены на продолжение сотрудничества.

Предполагается, что новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник может оказаться в ПСЖ. Руководство французского клуба было готово предложить Аллегри зарплату в 10 млн евро в год.

Напомним, что Массимилиано Аллегри возглавил «старую синьору» летом 2014 года после того, как предыдущий главный тренер Антонио Конте перешел на работу в сборную Италии.

За время руководства командой Аллегри стал трехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии, а также один раз выигрывал Суперкубок Италии. Кроме того, он дважды приводил команду к финалу Лиги чемпионов — в 2015 и 2017 году, однако оба раза команда останавливалась в шаге от трофея.