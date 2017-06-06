Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Федеральной системе автобусных касс появились в продаже билеты на теплоход «Гипанис», который курсирует между портами Петропавловска-Камчатского и Северо-Курильса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, стоимость билета в один конец составляет 3 380 рублей.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Таким образом, продажи билетов стали более прозрачными, так как раньше люди сначала записывались на отправку, потом покупали билет, да и не всегда было понятно, в какой именно день они смогут отбыть к месту назначения.

С купленным в интернете билетом эти проблемы решаются — рейсы уходят по расписанию и точно определено количество посадочных мест.

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Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании, которая занимается отправкой пассажиров, не всем из них нововведения пришлись по душе.

«Билеты сейчас можно купить через интернет. Но некоторым это не нравится. Сейчас в Северо-Курильске работают специалисты, которые, в том числе выслушивают мнение пассажиров, и должны определить, как же все-таки людям будет удобней», — сказал собеседник агенства в компании, отметив, что люди по привычке пока продолжают в большинстве своем записываться на теплоход в порту.

Теплоход «Гипанис» курсирует между двумя регионами несколько раз в неделю. Сейчас, летом, он ходит с полной загрузкой в 36 пассажиров. Зимой их немного меньше, но в этот период года все решает погода. Если на море шторм, то тепдоход может простоять в порту и до двух недель, тогда и загрузка увеличивается, так как скапливается много желающих.

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На регулярную морскую линию теплоход впервые вышел в ноябре 2007 года. Судно перевозит как пассажиров, так и необходимые грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная доступность островных и полуостровных регионов Дальнего Востока России весьма актуальна и имеет целый воз проблем.

Сохраняется проблема доступности Сахалина и Курил — на линии Ванино-Холмск работают всего три парома класса «Сахалин», причем один из них перевозит опасные грузы и пассажиров на борт не берет. Правда, правительство области при содействии федерального бюджета заказало строительство двух новых паромов на Амурском судостроительном заводе, а на паромной переправе Ванино-Холмск впервые за 40 лет началась реконструкция.

Намного проблематичнее сообщение между Сахалином и Курилами — купленный за «бешеные» бюджетные деньги старый и ржавый теплоход «Поларис» уже «проел» в дорогущих иностранных ремонтах едва ли не 2 собственных стоимости. В настоящее время судно, не пригодное к эксплуатации, ждет своей участи в доке южно-корейского Пусана. Платит за стоянку и обслуживание — региональный бюджет.