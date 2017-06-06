Владивосток, 6 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В Приморье в 7 сёлах Чугуевского района введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за подъёма воды в реках произошло разрушение дорожного полотна, был повреждён мост, подтоплены подворья и нарушено транспортное сообщение с селом Берёзовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом департаменте гражданской защиты.

Клод Моне. Паводок

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Согласно последним данным, в реках Уссури, Павловка и Извилинка вода поднялась до 1,2 метра. На трассах Извилинка-Берёзовка и Ленино-Берёзовка произошло частное разрушение дорожного полотна. Из-за повреждения моста через Извилинку было нарушено сообщение с Берёзовкой.

В сёлах Берёзовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка подтоплены 25 подворий. На территории указанных населённых пунктов введён режим чрезвычайной ситуации.

«Эвакуация населения в пострадавших сёлах не производилась, туда завезены продукты и топливо для дизельной электростанции», — говорится в сообщении краевых властей.

Специалисты учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края прогнозируют дальнейший спад воды, а также, что к четвергу, 8 июня, волна паводка должна сместиться в среднее течение реки Уссури. Местами вода может подняться до 1,4 метра, однако значительных затоплений и разливов не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее, 15 мая 2017 года, режим чрезвычайной ситуации из-за размывания моста был введён в Уссурийском городском округе. Тогда паводок ограничил транспортное сообщение с населёнными пунктами Кроуновка, Яконовка и Корсаковка. Учебные занятия в школах были отменены.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Якутии. 5 июня в селе Сыаганнах водой одноимённого озера затопило 17 домов и 24 двора. Люди эвакуированы в здание сельской больницы и к родственникам. В подтопленных домах проживает 91 человек, в том числе 20 детей. В селе введен режим ЧС.