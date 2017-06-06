Вашингтон, 6 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Российская Федерация, Иран и терроризм входят в число главных угроз в мире. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на заседании Atlantic Council (Североатлантического совета).

Unknown Майк Пенс

По его словам, в настоящее время ситуация в мире намного более опасна, «чем когда-либо после падения коммунизма (распад СССР в 1991 г.) четверть века назад».

Пенс считает, что Россия якобы пытается «перекроить» международные границы силой, а Иран занимается дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. Терроризм, по словам вице-президента США, может нанести удар в любое время в любом месте.

В то же время Пенс отметил, что США готовы бороться с этими угрозами и выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО.

«С появлением противников, новых и старых, наш альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, — добавил вице-президент. — Особенно противостоянию угрозе терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 г. в столице США состоялась официальная церемония вступления Черногории в Североатлантический альянс. Балканская страна стала 29-м членом военного блока НАТО.

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