Токио, 6 июня, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Ударные группы ВМС США, возглавляемые атомными авианосцами «Карл Винсон» и «Рональд Рейган», покинули акваторию Японского моря после завершения учений. Об этом 6 июня сообщает телеканал NHK.

USS Carl Vinson

Как пояснил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон продолжит тщательное наблюдение за ситуацией на Корейском полуострове. Авианосец «Рональд Рейган», приписанный к порту Йокосука под Токио, останется в северо-западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как «Карл Винсон» выдвинулся к месту дислокации в Сан-Диего, штат Калифорния.

Патрулировать западную часть Тихого океана будет атомный авианосец «Нимиц», в настоящее время он направляется в регион от берегов США. Его ударной группе предстоит провести учения вместе с индийскими и японскими кораблями, после чего «Нимиц» направится в зону Персидского залива. Однако в случае, если обстановка на Корейском полуострове вновь обострится, «Нимиц» изменит курс в любой момент.

Совместные учения авианосных групп во главе с кораблями «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» проходили в Японском море в течение трех дней. Авианосцы прибыли в регион после того, как за три недели в КНДР состоялись три пуска баллистических ракет.

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