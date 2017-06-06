Будапешт, 6 июня, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Игроки сборной России допускали в товарищеском матче с командой Венгрии определенные оплошности. Об этом, как передает официальный сайт РФС, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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«Были и определенные оплошности, но мы их разберем в рабочем порядке», — говорит наставник команды.

При этом Черчесов добавил, что матч с Венгрией для команды России оказался не простым.

«Мы провели непростой сбор с тяжелыми тренировками в Австрии, а футболисты сыграли последнюю официальную встречу ровно две недели назад, — отметил тренер. — Поэтому на первых минутах «вкатывались» в игру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня сборная России на выезде переиграла команду Венгрии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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