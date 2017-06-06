Магадан, 6 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. На выставке «Улица Дальнего востока» в рамках Восточного экономического форума Магаданская область представит стенд с уникальными самородками из недр Колымы. Тем самым регион намерен продемонстрировать инвесторам свои потенциальные богатства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Золото

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Многие месторождения золота на Колыме пока остаются неосвоенными, и уникальными самородками власти региона намерены вызвать интерес потенциальных недропользователей. Тема региональной экспозиции — «Магаданская область — золотое сердце России».

На выставке в том числе будут продаваться ювелирные изделия из самородного золота. Кроме того, свои успехи намерен продемонстрировать ЗАО «Колымский производственно-коммерческий концерн «Арбат», единственный в стране интегрированный холдинг, который одновременно занимается геологоразведкой, добычей рудного и россыпного золота, ювелирным производством и розничной продажей изделий из драгметаллов.

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В основном павильоне экспозиции Магаданской области власти региона намерены установить макет золотоизвлекательной фабрики на самом крупном в мире месторождении золота «Наталкинское».

Как сообщало ИА REGNUM, транспортные расходы, презентационные материалы и культурная программа Камчатки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2017 года обойдутся бюджету региона в 48 млн рублей. В Приморье Дальневосточный федеральный университет, где будет проходить мероприятие, уже закупает мебель стоимостью более 6 млн рублей.