Находка, Приморский край, 6 июня, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Моряки теплохода «Горнозаводск», объявившие забастовку в приморском порту Подъяпольск в связи в невыплатой зарплаты и беспрецедентным нарушением правил охраны труда, сообщили, что судовладелец, компания «МВ-Лайн», выплатил им долги за март, апрель и в течение недели гарантирует полный расчет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

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«Сегодня нам позвонил второй помощник капитана «Горнозаводска» и сообщил, что судовладелец большую часть долга выплатил и гарантирует в течение недели рассчитаться полностью. С нами связался сегодня и судовладелец, он пообещал принять меры для улучшения условий труда моряков. Моряки выразили горячую благодарность РПСМ, портовым властям и ИА REGNUM, журналисты которого оперативно осветили ситуацию и ускорили решение проблемы моряков», — сообщил председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Николай Суханов еще раз напомнил морякам: прежде, чем трудоустроиться на судно — позвоните в профсоюз. Обезопасить себя от непорядочного работодателя можно и просто посетив официальный сайт морского профсоюза, на котором размещен «Черный список» РПСМ и ITF.

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«Помимо жалоб на невыплату зарплаты, отсутствие должных бытовых условий, моряки жаловались на то, что судно находится в аварийном состоянии. Сейчас, после обращения РПСМ, инспекторы портового надзора задержали «Горнозаводск» до полного устранения всех технических неисправностей. И пока судно не будет приведено в должное состояние, пока не будет укомплектован экипаж, как положено, никуда этот теплоход не пойдет», — сообщил инспектор РПСМ Владимир Козорез.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Дальневосточную организацию РПСМ обратился экипаж сухогруза «Горнозаводск» (флаг Россия). Моряки сообщили, что на судне, принадлежащем печально-известной компании «МВ-Лайн» отсутствуют элементарные человеческие условия — нет ни моющих средств, ни рабочей одежды. Зарплата экипажу не выплачивается. Судно находится в аварийном состоянии.

Инспекторы Дальневосточной организации РПСМ немедленно известили портовые власти и транспортного прокурора г. Находка, в ведении которого находится Подъяпольск. Компания-судовладелец, которой принадлежит «Горнозаводск» имеет плохую репутацию. Одно из ее судов, «Полайн» (флаг Камбоджи) затонуло в 2014 году в Японском море. Погибли 2 моряка. О гибели родных семьи узнали из новостей. Компания отказывалась даже выплачивать родственникам погибших страховки. После вмешательства РПСМ и прокуратуры, которая стала выяснять, как такому аварийному судну вообще был разрешен выход в море, судовладелец деньги семьям выплатил. Тем не менее, репутация у данного судовладельца — отрицательная.