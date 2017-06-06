Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Инвестиционные проекты, которые реализуются и развиваются на Дальнем Востоке, помогают не только экономике конкретных территорий, но, как следствие, решают проблему закрепления населения в регионе «не принудительно, а мотивационно». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил вице-спикер Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Народный избранник обратила внимание, что инвестиционные проекты также помогают увеличить туристический поток за счет развития круизного судоходства. Так, по ее словам, в 2015 году регион посетили 2,7 млн человек, а 2016 году — почти в два раза больше — 4,7 млн.

«Мы надеемся, что тенденция будет расти, потому что недавно мы приняли совместные решения по электронным визам, по снятию административных барьеров по приграничной зоне для круизного судоходства. Мы ждем, что в ближайшее время Ростуризм сформирует стандартизированные маршруты, потому что стандарты в туристической деятельности важны для того, чтобы понимать, куда вкладывать деньги, какую создавать инфраструктуру и какую готовить молодежь», — сказала Яровая.

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Она также призвала инвесторов привлекать к реализации своих проектов жителей региона.

«Нам очень важно, чтобы те, кто живет и получает образование на Дальнем Востоке, могли в равной степени, как и наши инвесторы, чувствовать себя защищенно, оптимистично. И чтобы они были заинтересованы… Когда мы говорим о развитии экономики, невозможно думать о том, что экономика может быть интересна без привязки к интересам конкретного человека», — отметила вице-спикер.

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В правительстве Камчатки ИА REGNUM уточнили, что объём инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий за 2016 год увеличился на 30% и составили 5,5 млрд рублей. Вырос и объём оборота продукции, производимой малыми предприятиями края. По итогам 2016 года он составил 123 млрд рублей. Чиновники отмечают, что положительная динамика связана с внедрением режимов Территории опережающего развития «Камчатка» и Свободного порта Владивосток, а также совершенствованием системы государственной поддержки бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденты особых режимов на Камчатке имеют право на получение ряда льгот, в том числе льгот по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу. В настоящее время резидентами ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток в крае являются около 30 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 17 млрд рублей.