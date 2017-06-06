Вашингтон, 6 июня, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Речь идет об электронном письме, отправленном Клинтон в августе 2014 года советнику президента Джону Подесте. Послание посвящалось противодействию террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), орудующим в Ираке и в Сирии.

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Клинтон отмечала, что для успешной борьбы с террористами можно привлечь курдов и боевиков «Сирийской свободной армии» (оппозиционные войска в Сирии).

«В то время как эта военная и полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — писала Клинтон Подесте.

Стоит отметить, что Клинтон дважды являлась кандидатом в президенты США. В первый раз она баллотировалась в 2008 году (выборы выиграл 44-й президент США Барак Обама). Второй раз Клинтон баллотировалась в президенты в 2016 году, проиграв 45-му президенту Дональду Трампу. Подеста был председателем ее предвыборной кампании на этих выборах.

Напомним, 5 июня восемь стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий — разорвали дипломатические отношения с Катаром. В качестве основания для разрыва было объявлено, что Доха финансирует террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, финансирование было направлено в том числе и на выкуп у террористов катарских заложников — членов королевской семьи в 2017 году.