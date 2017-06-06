Берлин, 6 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Вывод немецких военных с турецкой авиабазы Инджирлик будет самым правильным решением: переговоры между главой МИД Германии и турецким правительством показали, что Анкара не готова разрешить немецким депутатам наносить визит на базу, пишет Der Spiegel.

Jason W. Gamble Турецкая военная база Инджирлик

«Турция дала ясно понять, что по своим внутриполитическим причинам не может одобрить визит законодателей», — отметил Зигмар Габриэль на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 5 июня.

Уже 7 июня кабинет министров может принять соответствующее решение о выводе военных бундесвера, а в середине июня решение будет стоять за депутатами бундестага.

У Германии нет иного выхода, добавляет издание.

Напомним, в начале 2017 года отношения между Турцией и Германией значительно ухудшились. Ряд громких и провокационных заявлений с обеих сторон усугубили ситуацию.

Военные бундесвера могут быть передислоцированы на базу в Иордан, который дал понять Германии, что окажет ей помощь.