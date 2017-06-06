Доха, 6 июня, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Официальное уведомление об отмене рейсов в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет обнародовала катарская авиакомпания Qatar Airways, сообщает Peninsula.

Qatar Airways

Уточняется, что мера вводится временно — до специального уведомления. Пассажирам, успевшим приобрести авиабилеты на рейсы в эти страны, будут возвращены деньги или предоставлены иные маршруты.

Напомним, 5 июня восемь стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Йемен, Мальдивы и Маврикий) объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причина в подозрении Дохи в том, что она финансировала террористические группировки.

По данным СМИ, Доха платила деньги террористам в качестве выкупа за членов королевской семьи, которые были взяты боевикам в плен в Ираке.

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По другим данным, Катар финансирует исламские общины на европейской территории. По словам президента Союза исламских общин в Италии имама флорентийского Иззедин Элзира, только 25 миллионов от НПО Qatar Charity послужили в 2016 году для постройки 43 мечетей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня шесть арабских компаний объявили о прекращении полетов Доху: Egypt Air, Emirates, Etihad Airways, Flydubai, Saudia и Gulf Air.

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