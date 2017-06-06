Якутск, 6 июня, 2017, 04:19 — ИА Регнум. На шесть направлений больше теперь в списке маршрутов, по которым будут продаваться субсидированные государством авиабилеты. Такие изменения внесены в постановление правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий на обеспечение доступности пассажирских перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bestfotoposter.ru Cамолет. Небо

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Недорого люди смогут улететь из Красноярска в Благовещенск, Якутск и обратно (субсидированные авиабилеты будут стоить 5 500 рублей), из Хабаровска в Красноярск и Анадырь (6 000), из Нерюнгри в Новосибирск и Симферополь (6 000 и 8 000 рублей соответственно).

Расходы федерального бюджета на субсидирование этих шести маршрутов пока не посчитаны. Этим предстоит заняться агентству воздушного транспорта, говорится в постановлении.

Напомним, правом приобрести льготные авиабилеты обладают жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточников очень интересует вопрос о причинах дороговизны авиабилетов и возможности их удешевления. Он стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 июня.

«Почему обычной российской семье из Санкт-Петербурга или Москвы значительно проще в финансовом плане слетать отдохнуть туда-обратно в Европу, чем к нам на Дальний Восток или Байкал? Если билеты на самолёт из европейской части России более-менее доступны, то билеты обратно, например, из Хабаровска или Владивостока, стоят целое состояние. В итоге путешествия по России так и остаются несбыточной мечтой для среднего класса», — хотели бы спросить у президента жители Дальнего Востока.

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