Доха, 6 июня, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Выплата одного миллиарда долларов международным террористам была совершена властями Катара в апреле 2017 года, пишет Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Согласно сведениям, предоставленным полевыми командирами, а также представителями правительства Катара, Доха заплатила террористам деньги в обмен на захваченных в Ираке членов королевской семьи.

Катарцы попали в плен к террористам в южной части Ирака, куда они выехали на охоту.

Кроме того, на выплаченную террористам сумму власти Катара смогли выкупить из плена захваченных в Сирии 50 человек.

По данным источников, деньги были заплачены не только боевикам, связанным с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и тем, что находились во взаимодействии с властями Ирака.

Напомним, 5 июня восемь стран разорвали с Дохой дипломатические отношения: Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенный Арабские Эмираты, Ливия, Йемен, Мальдивы и Республика Маврикий.

Катарские власти обвинили в том, что они финансируют террористов группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах в ходе телефонных переговоров с главой Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани призвал его проявить сдержанность в ситуации сложившегося дипломатического скандала.