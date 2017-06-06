Вашингтон, 6 июня, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Вступление Черногории в состав НАТО является шагом к стабильности: альянс — это тот субъект, который на сегодняшний день решает важнейшие мировые вопросы, заявил черногорский премьер-министр Душко Маркович на церемонии вручения протокола о присоединении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Drang nach Osten

«Сегодня мы также формально становимся частью наиболее могущественного и успешного альянса в истории, который принимает решения по самым важным вопросам сегодня в мире, — сказал Маркович. — Членство в НАТО означает постоянную стабильность для нас».

Напомним, черногорский парламент 28 апреля 2017 года в городе Цетине проголосовал за вступление в альянс: решение было одобрено 46 парламентариями из 81. Все члены альянса 12 мая ратифицировали подписанный 19 мая 2016 года протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года Черногория вступила в НАТО. Официальная церемония состоялась в Вашингтоне в здании Государственного департамента США.

На мероприятии Маркович и черногорский министр иностранных дел Срджан Дарманович передали протокол о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Томасу Шэннону.

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5 мая в МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебными действиями Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.