Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2017, 03:05 — ИА Регнум. На Камчатке СКР завершил расследование против заместителя главы Петропавловска-Камчатского, который, желая помочь городскому водоканалу справиться с долгами, допустил нецелевое расходование 37,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM следователи, вскоре он предстанет перед судом.

Joe Gratz Суд

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По данным следствия, в конце 2014 года бюджет города получил из краевой казны деньги на закупку запорной арматуры и трубопроводной продукции. Однако замглавы решил изменить программу, под которую были получены средства, и направил деньги в Петропавловский водоканал.

Данное предприятие оплатило долги за 2012 и 2013 годы, возникшие при закупке запорной арматуры и трубопроводной продукции. Таким образом новая продукция не приобретена, но оплачена уже поступившая.

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Судя по данным с сайта администрации города, заместителем главы, который в указанный период отвечал за городское хозяйство, является Дмитрий Платонов. Он пока остается в своей должности.

Как сообщало ИА REGNUM, передача МУП «Петропавловский водоканал» в собственность Камчатского края завершилась в 2016 году. С этого времени он является краевым государственным унитарным предприятием.

Ранее губернатор Владимир Илюхин пояснял, что решение о смене формы собственности было принято, поскольку муниципальным образованиям самостоятельно сложно было решить вопросы, связанные с реконструкцией и развитием системы водоснабжения.