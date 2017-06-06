Москва, 6 июня, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Восстановление торгово-экономических связей между Россией и Турцией обсудили в ходе телефонных переговоров глава России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Переговоры прошли 5 июня по инициативе турецкой стороны. Среди прочих в ходе беседы политиками был поднят вопрос двусторонних отношений.

«Отмечен в частности успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, кризис в отношениях Москвы и Анкары наступил после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили над территорией Сирии российский военный самолет.

В отношении импорта турецких товаров был введен ряд ограничений. После восстановления политических отношений часть ограничений была снята.

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Одним из замороженных совместных проектов стал газопровод «Турецкий поток». Решение о прекращении строительства газопровода было принято Москвой 26 ноября 2015 года — после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24.

После восстановления российско-турецких отношений было заключено в октябре 2016 года межправительственное соглашение по строительству «Турецкого потока», а в декабре 2016 года турецкие депутаты приняли закон о ратификации соглашения с Россией, и Эрдоган подписал соответствующий документ.