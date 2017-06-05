Киев, 6 июня, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Внешняя политика не должна становиться для Киева основным приоритетом. Успешными на международном уровне становятся те политики, которых поддерживают в их стране, заявила украинский депутат Надежда Савченко в интервью газете Rzeczpospolita.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

Комментируя геополитическое положение Украины, Савченко отметила, что украинские политики занимают неверную позицию, рассчитывая на постоянную протекцию Европейского союза. По мнению Савченко, Киев не должен рассматривать внешнюю политику как приоритет.

«Внешняя политика не должна иметь для Украины решающего значения», — сказала она.

Савченко подчеркнула, что без поддержки внутри страны не будет к украинским политикам уважения и за границей. В качестве примера она привела российского президента Владимира Путина, которого широко поддерживают в своей стране и с которым считаются во всем мире.

Совсем иная ситуация с украинскими представителями, про которых Савченко сказала следующее:

«Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа».

Депутат подчеркнула, что на Украине много нечестных политиков — продажных, подлых, позволяющих себе «отвратительные высказывания». Разговоры о том, что она завербована в России — нелепость.

По мнению Савченко, действующая на Украине система борется с неугодными и с ней — в частности. Украинский депутат полагает, что ей может угрожать опасность.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте были подписаны окончательные документы по введению безвизового режима между Украиной и ЕС. Украинские граждане смогут ездить в страны союза по биометрическому паспорту без виз на срок до 90 дней раз в полгода с целью туризма, для коротких деловых поездок и для участия в культурных мероприятиях.

Читайте также: «Европа даже не представляла себе уровень деградации Украины!» — обзор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Верховной раде заявили, что ЕС обсуждает вопрос о выделении 50 млн евро на восстановление городской инфраструктуры и реализацию гуманитарных проектов в Донбассе.