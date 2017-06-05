Владивосток, 6 июня, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Расположенный в Приморском крае остров Русский должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, обсуждая утверждённую концепцию развития острова на 2017−2027 годы. По его мнению, потенциал территории гораздо шире, нежели подразумевается сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx Malev Остров Русский

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«Место это уникальное. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. Остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это всё очень важные цели и основные направления развития Дальнего Востока вообще и Приморья в частности», — обозначил председатель правительства РФ.

При этом Дмитрий Медведев отметил, что вместе с инженерным обустройством, а также экономическим и социальным развитием острова Русский, должны быть сохранены все его природные богатства.

«Все, кто там бывал, знают, насколько это уникальное место на Земле», — добавил Медведев.

По словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, концепция развития острова Русский предполагает наличие ограничения, связанного с тем, что развитие территории должно происходить, прежде всего, за счёт частных инвестиций. Бюджетные капиталовложения могут быть использованы исключительно на создание инфраструктуры.

«Поэтому мы идём по пути заключения соглашений, профильных для развития острова», — прокомментировал вице-премьер, имея в виду образовательный и научный потенциал развития Русского.

Как сообщало ИА REGNUM, концепция развития острова Русский будет реализовываться в два этапа. В 2017—2022 годах планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития, построить дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, а также ряд объектов. На втором этапе в 2023—2027 годах важнейшим направлением станет развитие ДВФУ, в частности создание здесь полноценного университетского города.

Кроме того, для повышения туристической привлекательности острова предусматривается введение системы Tax Free.