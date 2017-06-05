Пекин, 6 июня, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Китай осудил недавние террористические атаки на Лондон, выразив соболезнования семьям погибших, а также заявил о планах совместной работы с международным сообществом в борьбе с терроризмом, передает 5 июня агентство «Синьхуа».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

"Китайская сторона выразила сочувствие британской стороне по дипломатическим каналам», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин на ежедневной пресс-конференции.

По ее словам, недавний теракт демонстрирует, что терроризм является явной угрозой для всего мира.

«Китай жестко противостоит терроризму любого вида и готов усилить сотрудничество с международным сообществом, включая Британию в борьбе с терроризмом во имя сохранения мира и безопасности», — заявила Хуа.

Она также отметила, что китайской стороне не поступало сведений о смерти или ранении граждан КНР в результате атак в Лондоне.

Напомним, что двойной теракт в Лондоне произошел в ночь на 4 июня, в результате чего погибли 7 человек и около 20 получили ранения. О своей ответственности за теракт заявила группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).