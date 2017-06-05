Вашингтон, 6 июня, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Хакаби-Сандерс подчеркнула, что американский президент как представитель исполнительной власти обладает правом запретить выступление Коми на этих слушаниях.

Policía Nacional de los colombianos Джеймса Коми

«Однако в целях обеспечения быстрого и тщательного изучения фактов, к чему стремится специальный комитет по разведке, президент Трамп не станет пользоваться привилегией исполнительной ветви власти в отношении запланированного выступления Джеймса Коми», — отметила она.

Напомним, в американском конгрессе планируются слушания, в ходе которых бывший директор ФБР даст показания о «вмешательстве Москвы» в минувшие президентские выборы в США. Мероприятие состоится 8 июня.

Коми был уволен с поста главы ФБР по решению Трампа 9 мая 2017 года — «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству». Противники Трампа утверждают, что этот шаг был сделан, чтобы Коми не смог придать огласке сведения о «связях» предвыборного штаба Трампа с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в газете The New York Times появилось сообщение, что американский президент вполне может заблокировать выступление Коми. Издание полагает, что на такой шаг Трамп может пойти, поскольку уволенный с поста главы ФБР должен дать показания по «кремлевским связям» главы государства.

Пока, как утверждается, в Белом доме «пытаются просчитать, что вызовет меньшую шумиху в СМИ — запрет или допуск Коми к даче показаний перед конгрессменами».

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