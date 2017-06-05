Пекин, 6 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Первое судно, груженое рисом, отплыло из Шанхая 5 июня в рамках китайской гуманитарной помощи Сомали, страдающей от засухи, передает агентство «Синьхуа».

DFID Сомали

Загруженные в судна 2821,75 тонн риса будут по прибытию розданы 223 500 жителям Сомали в качестве провианта на четыре месяца, сообщает Китайское отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Отправленный рис входит в программу помощи нуждающимся странам в размере 2 млрд юаней ($300 млн), анонсированной на Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» для стран, присоединившихся к проекту «Нового шелкового пути».

Китайский представитель ВПП Цюй Сыси заявил, что инициатива «Нового шелкового пути» поможет странам «помогать друг другу» бороться с бедностью и голодом.

«ВПП бесконечно благодарна китайскому правительству за долгосрочную приверженность обеспечению гуманитарных нужд уязвимого населения, оказавшегося на грани голода», — отметил он.

Половина населения Сомали, включая 363 000 детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. Их нужды усиливаются по мере усиления засухи в стране, особенно в южных и северных ее частях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай подписал соглашение с Международной организацией по миграции (МОМ) при ООН на $1 млн по межсекторальной помощи, которая будет направлена на помощь внутренним мигрантам, уязвимым общностям и возвращенцам в Сомали.