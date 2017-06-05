Москва, 6 июня, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Человечество должно осознать, что терроризм стал влиятельнейшим фактором мировой политики. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, говоря о двойном теракте в Лондоне.

Плакат «Терроризм» (фрагмент)

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«Выживает цивилизация, справляется она с этой бедой или не справляется, жизнь или смерть? Вот как сегодня стоит вопрос. По разным данным, под оружием в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюет от 60 тыс. до 200 тыс. человек. Это фактор мировой политики. Сегодня люди берут ответственность за террористические акты, не будучи членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие теракты проводятся без каких-либо требований, просто убивают и всё», — обозначил член СФ.

«Либо человечество осознает, что сегодня терроризм стал влиятельнейшим фактором мировой политики, либо мы останемся в рамках вот этой тупиковой парадигмы: демократия или защищаться, разрешать или не разрешать? Нет уже такого выбора», — добавил Морозов.— заключил Олег Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня в Лондоне произошёл двойной теракт, в результате которого 7 человек погибли, около 20 получили ранения. Трое нападавших были ликвидированы полицейскими. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).