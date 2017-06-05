Вашингтон, 6 июня, 2017, 01:33 — ИА Регнум. По словам Хакаби-Сандерс, Трамп вовсе не пытается поссориться с мэром британской столицы. Как подчеркивает представитель американской администрации, предположения, что причиной нападок, которые усматривают в заявлениях Трампа, являются религиозные взгляды Хана, совершенно необоснованны.

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«Было бы совершенно нелепо предполагать нечто подобное», — считает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градоначальник британской столицы после событий 4 июня призвал жителей Лондона быть спокойными и в то же время бдительными. В его обращении прозвучали слова о том, что нет причин волноваться из-за возросшего числа полицейских на улицах.

В соцсети американский президент, комментируя высказывания Хана, категорично заявил: мэр британской столицы напрасно считает, что «нет причин для беспокойства», поскольку погибли несколько человек и многие получили ранения.

Среди прочего Трамп написал: «Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться обеспечением безопасности наших граждан».

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Напомним, трагические события в британской столице произошли вечером 3 июня. В толпу людей на Лондонском мосту въехал автомобиль. Выбежавшие из машины люди набросились на прохожих с холодным оружием.

В результате теракта погибли семь человек, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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