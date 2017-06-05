Москва, 6 июня, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Читайте также: The Financial Times: Поймет ли население Британии жесткие меры Терезы Мэй?

Марина Захарова ИА REGNUM Англия

«Какие бы они меры ни принимали, но когда гибнут люди, с Мэй спросят, когда это закончится? А это закончится тогда, когда спецслужбы той же Великобритании получат те же права, которые дали бы им право говорить с этими подонками на другом языке (прим. ред. — как в США). Сейчас случился теракт, 13 человек арестовали, а что вы делали до того как? До тех пор, пока мы будем себя вести как обороняющая сторона, мы будем терпеть то, что сейчас с нами делают», — уверен Сергей Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, двойной теракт произошёл в Лондоне в ночь на 4 июня. В результате 7 человек погибли, около 20 получили ранения. Трое нападавших были ликвидированы полицейскими. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).