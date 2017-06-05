Москва, 6 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Выполнение договоренности о создании в ближайшее время зон деэскалации на территории Сирии было одной из тем телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в пресс-службе.

Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны. Поводом для них стала ситуация, возникшая вокруг Катара.

Собеседники выразили мнение, что все заинтересованные страны должны вступить в диалог по поводу происходящих вокруг Катара процессов, чтобы найти решение, которое бы позволило сохранить мир и стабильность в регионе Персидского залива.

Подчеркивается, что лидеры двух стран расценили происходящее на Ближнем Востоке как острый кризис, для разрешения которого нужна «тесная координация международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».

Напомним, введение зон деэскалации в Сирии было предложено российской стороной во время международных переговоров по политическому урегулированию сирийской ситуации. 3 мая на переговорах в Сочи российский президент впервые обсудил с Эрдоганом идею создания четырех зон деэскалации.

Соответствующий меморандум подписали Россия, Турция и Сирия. Документ предполагает создание вдоль зон деэскалации безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь стран (Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенный Арабские Эмираты, Ливия, Йемен, Мальдивы и Республика Маврикий) разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исламистов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Катар был обвинен в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в других арабских государствах.