Москва, 6 июня, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где задать свои вопросы по проблемам реновации жилья смогут простые москвичи, чьи дома попали в программу, сообщает ИА REGNUM. В центре внимания участников будут поправки ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилья

Предполагается, что вести слушания будет спикер Госдумы Вячеслав Володин, с докладами выступят представители профильных комитетов Госдумы, представители правительства РФ, мэр Москвы Сергей Собянин, также ожидается выступления лидеров думских фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Также планируется, что в ходе слушаний участники будут задавать вопросы и тут же получать на них компетентные исчерпывающие ответы.

Участниками станут порядка 450 человек, около 300 их которых — жители столицы, чьи дома попали в программу.

Слушания пройдут на высоком уровне, отметил депутат Госдумы от Москвы Михаил Дегтярев (ЛДПР), причем ожидаются выступления как сторонников, так и противников реновации.

«Все правильно, это не формально-отчетный сбор, а живая дискуссия по масштабной и сложной теме. И Госдума станет площадкой для всестороннего обсуждения этой темы. Конечно, всегда найдутся недовольные, в том числе — выбранным форматом. Но я бы призвал к взвешенным и спокойным оценкам», — сказал депутат.

Во-первых, сама по себе организация этого процесса достаточно трудоемка, указал парламентарий.

«Высший орган власти, со своими четкими правилами и регламентами, с отлаженными системами безопасности. Дума — режимный объект, ее председатель — охраняемое лицо. Это нельзя не учитывать, и с подобными нюансами связаны определенные дополнительные ограничения», — сказал Дегтярев.

«Во-вторых, если и звучат недовольные голоса со стороны «левых» депутатов Мосгордумы, со стороны общественных организаций Москвы, то здесь нужно понимать важный, на мой взгляд, момент. Любые публичные институты, московские и немосковские, вправе инициировать и провести общественные слушания, вправе самостоятельно определить масштаб, площадку и состав участников дискуссии», — добавил депутат, отметив, что нижняя палата парламента проводит их, как предполагает утвержденный регламент Государственной думы.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет. Когда (примерно к июлю 2017 года) будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м жилья.