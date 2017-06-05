Будапешт, 6 июня, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Травму ноги получил полузащитник сборной России Роман Зобнин в российско-венгерском товарищеском матче в Будапеште, сообщает «Р-Спорт».

Дмитрий Голубович Роман Зобнин

Зобнин травмировал ногу в первом тайме при попытке остановить мяч. Повредившего ногу полузащитника московского ФК «Спартак» унесли с поля на носилках.

На 33-й минуте игры Зобнина заменил Александр Ерохин — футболист ФК «Ростов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня сборная России победила венгерских футболистов со счетом 0:3. Товарищеский матч проходил в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

Счет открыл нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов. Он забил мяч после проникающего паса Зобнина. Следующий гол забил в собственные ворота Мартон Эппел — форвард ФК «Гонвед».

Третий мяч в ворота противника отправил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, доведя счет до разгромного — 0:3.